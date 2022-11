Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Rohbau

Übach-Palenberg (ots)

Bei einem Einbruch in einen Rohbau an der Otto-von-Hubach-Straße stahlen bislang unbekannte Täter am Samstag (19.November), gegen 3.30 Uhr, einen Router sowie eine SIM Karte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell