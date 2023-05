Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Abgebrochene Anhängerkupplung sorgt für Schreckmoment - Wohnmobilanhänger rollt im Alleingang die Straße entlang

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend sorgte eine abgebrochene Anhängerkupplung eines Pkw für kurze Aufregung. Gegen 21 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer mitsamt seinem angekuppeltem Wohnmobilanhänger den Hasenpfad entlang. Während der 62-Jährige die stark aufsteigende Fahrbahn hinauffuhr, brach plötzlich die Anhängerkupplung des Fahrzeugs ab und das Wohnmobil rollte rückwärts die Straße hinunter. Dabei streifte der Anhänger eine Mauer und kollidierte in Folge dessen mit einem Beleuchtungsmast. Schließlich kam der Anhänger an einer Seitenwand einer Scheune zum Stehen. Es blieb glücklicherweise nur bei einem Sachschaden, der sich nach derzeitigen Ermittlungen im hohen vierstelligen Bereich befindet. Ursächlich hierfür war womöglich ein technischer Defekt der Anhängerkupplung. Der Wohnmobilanhänger konnte schließlich Mithilfe eines Abschleppunternehmens geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell