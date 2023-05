Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rund 140 Meter Kupferkabel von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr unbefugten Zutritt auf ein Baustellengelände in der Saarbrücker Straße / Elisabeth-Baustein-Straße. Zunächst gelang es der Täterschaft auf bisher ungeklärte Weise das Baustellengelände zu betreten, um anschließend in das im Rohbau befindliche Wohngebäude zu gelangen. Hieraus entwendeten die Täter aus den Kellerräumlichkeiten das bereits verlegte Kupferkabel und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 0621 / 71849-0 zu melden.

