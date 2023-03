Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ölspur nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Im Bereich Harkortstraße kam es am gestrigen Donnerstag gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei haben die verunfallten Fahrzeuge Betriebsmittel verloren. Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel streute die Ölspur ab und verhinderte ein weiteres Einlaufen von Öl in die Kanalisation. Von dort waren bereits geringe Mengen Betriebsstoffe in das nahegelegene Rückhaltebecken gelangt. In Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde wurde der Ablauf des Rückhaltebeckens abgeschiebert. Der Einlauf wurde mit Ölschlingen abgesichert und der Zulauf mit Ölwürfeln abgestreut, um so die Verunreinigung aufzunehmen. Gegen 15.50 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell