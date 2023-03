FW-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Sprockhövel (ots) - Am Mittwoch ist In der Ley ein ca. 5 m langer Baum von einem Privatgrundstück auf die Straße gestürzt. Gegen 15.00 Uhr ist die Feuerwehr Sprockhövel alarmiert worden. Diese zerkleinerte den Baum mit einer Motorsäge , so dass die Straße wieder befahrbar wurde. Anschließend wurde die Straße noch gereinigt. Einsatzende war gegen 15.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle Matthias Kleineberg Telefon: 02339 917 387 E-Mail: ...

mehr