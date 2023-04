POL-STD: Auto prallt auf B73 in Burweg auf Trecker-Anhänger und brennt aus - keine Verletzten

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht zwischen 04:00 h und 04:15 h haben bisher unbekannte Dieseldiebe ein Gewerbegrundstück im Klarenstrecker Damm in Stade betreten und sich dann dort an mindestens zwei abgestellten Lastkraftwagen zu schaffen gemacht. Es wurden dazu die Tanks der beiden LKW geöffnet und begonnen, daraus den Kraftstoff in Kanister abzuzapfen. Durch ...

