POL-STD: Unbekannte Dieseldiebe werden bei der Tat gestört und flüchten - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 04:00 h und 04:15 h haben bisher unbekannte Dieseldiebe ein Gewerbegrundstück im Klarenstrecker Damm in Stade betreten und sich dann dort an mindestens zwei abgestellten Lastkraftwagen zu schaffen gemacht.

Es wurden dazu die Tanks der beiden LKW geöffnet und begonnen, daraus den Kraftstoff in Kanister abzuzapfen.

Durch einen Mitarbeiter der Firma, der zu der Zeit des Firmengelände befuhr, wurden die täter dann offenbar bei der Tatausführung gestört und ergriffen vermutlich mit einem Fahrzeug die Flucht. Sie ließen dabei mehrere Tankkanister und Werkzeug zurück.

Wieviel Kraftstoff sie trotzdem erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die bei dem Diebstahlsversuch ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Stade abgestreut.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Dieselklau in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

