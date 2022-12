Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Lampertheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Schwanenstraße geriet am Mittwoch (14.12.) zwischen 15 und 18 Uhr in das Visier unbekannter Krimineller. Unter Gewalteinwirkung gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und hielten Ausschau nach potenzieller Beute. Was sie sich zur Beute gemacht haben, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Valide Angaben zur gesamten Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell