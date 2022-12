Erzhausen (ots) - Einen weißen Audi SQ7, der in der Straße "Im Bensensee" abgestellt war, und einen grauen Audi SQ7, der im "Amselweg" parkte, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (14.12.) entwendet. Seit Mittwochmorgen (14.12.), 6 Uhr, fehlt von den beiden Wägen jede Spur. Zur Tatzeit waren an dem weißen Audi die amtlichen Kennzeichen "DA-T ...

