POL-DA: Babenhausen: Kriminelle erbeuten Lenkräder und Scheinwerfer

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle haben im Zeitraum zwischen Dienstag (13.12.) und Mittwoch (14.12.) mehrere Fahrzeuge in der "Marienstraße", "Im Erloch" und "In den Steinäckern" aufgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens drei Wägen, einem orangefarbenen Porsche, einem weißen BMW und an einem grauen BMW zu schaffen. Unter Anwendung von Gewalt entwendeten sie unter anderem Scheinwerfer sowie Lenkräder. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 10.000 Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

