Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Zwei Audis "SQ7" gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Erzhausen (ots)

Einen weißen Audi SQ7, der in der Straße "Im Bensensee" abgestellt war, und einen grauen Audi SQ7, der im "Amselweg" parkte, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (14.12.) entwendet. Seit Mittwochmorgen (14.12.), 6 Uhr, fehlt von den beiden Wägen jede Spur. Zur Tatzeit waren an dem weißen Audi die amtlichen Kennzeichen "DA-T 1266" angebracht. An dem grauen Wagen befanden sich die Kennzeichen "DA-VI 8888". Wie genau es den Unbekannten gelang, die Fahrzeuge zu entwenden, muss noch ermittelt werden. Auch ob die beiden Fälle zusammenhängen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt haben die beiden Audis einen Wert von über 100.000 Euro. Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell