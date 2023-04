Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 11 Kupferfallrohre von Stader Grundschule, Vier Tageswohnungseinbrecher in Bützfleth vorläufig festgenommen, Einbrecher in Geschäftshaus in der Stader Innenstadt

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden 11 Kupferfallrohre von Stader Grundschule

Bisher unbekannte Diebe haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Stade im Bockhorster Weg das Gelände der dortigen Grundschule betreten und dann anschließend insgesamt 11 Kupferfallrohre in einer Länge von jeweils 2 Metern von der Gebäudefassade abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Vier Tageswohnungseinbrecher in Bützfleth vorläufig festgenommen

Am Samstagnachmittag konnte die Polizei vier jugendliche und heranwachsende Tageswohnungseinbrecher in Bützfleth im Obstmarschenweg vorläufig festnehmen.

Aufmerksame Anwohner hatten gegen 10:00 h beobachtet, wie die Vier bei einem dortigen Mehrfamilienhaus und einer Garage mehrere Scheiben eingeschlagen hatten und sofort die Polizei alarmiert. Als die Täter wurden von den Nachbarn angesprochen wurden, ergriffen sie zunächst die Flucht zu Fuß in Richtung Wischhafen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung und nach Hinweisen eines weiteren Geschädigten konnten die vier Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren dann gegen kurz vor 15:00 h in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus ebenfalls im Obstmarschenweg in Bützfleth, in das sie vorher offenbar gewaltsam eingedrungen waren und dass sie durchwühlt hatten, von der Polizei schlafend angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die vier der Polizei bereits aus anderen Maßnahmen bekannten Männer ohne festen Wohnsitz wurden zunächst in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert und mussten sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Befragungen unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde durch die Staatsanwaltschaft Stade ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Stade beantragt.

Nach Prüfung durch den zuständigen Haftrichter wurde der Haftbefehl aber am frühen Sonntagnachmittag abgelehnt und die vier jungen Männer mussten wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Ob sie noch für weitere Taten aus der Vergangenheit in Frage kommen, ist derzeit Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade.

3. Einbrecher in Geschäftshaus in der Stader Innenstadt

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 13:30 h und Sonntag 14:30 h in der Stader Innenstadt am Pferdemarkt nach dem Aufbrechen der Eingangstür in das Innere eines dortigen Geschäftshauses eingedrungen und haben dann anschließend die Türen zu drei dort ansässigen Bildungseinrichtungen aufgehebelt.

Was der oder die Einbrecher dann bei der anschließenden Durchsuchung der Büroräume erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell