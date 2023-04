Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Arztpraxis in Hammah ein und entwenden Ultraschallgerät, Einbrecher in Buxtehude-Altkloster

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Arztpraxis in Hammah ein und entwenden Ultraschallgerät

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 06:30 h nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Hammah eingestiegen. Aus den Praxisräumlichkeiten haben der oder die Täter dann ein Ultraschallgerät erbeutet und mitgenommen. Zum Abtransport des ca. 120 x 60 cm großen Gerätes können die Unbekannten möglicherweise mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

2. Einbrecher in Buxtehude-Altkloster

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht zwischen 18:15 und 09:00 h in Buxtehude-Altkloster in der Hauptstraße in ein dortiges Bürogebäude eingedrungen und haben die Räumlichkeiten eines Personaldienstleisters durchsucht. Ob und was dabei allerdings erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch fest. Vermutlich dieselben Unbekannten haben dann noch versucht in einem weiteren Bürogebäude in der Nähe die Eingangstür einer Anwaltskanzlei und eines Versicherungsbüros einzudringen, was ihnen dann aber offensichtlich nicht gelang. Hier wurden jeweils die Eingangstüren beschädigt.

Der angerichtete Schaden an alles drei Tatorten wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell