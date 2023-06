POL-OG: Gernsbach, Obertsrot - Kletterunfall

Meißenheim (ots) - Am Sonntagabend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Mühlstraße zu einem Schmorbrand. Gegen 18 Uhr gelangte durch einen Rohrbruch Wasser in einen Stromkasten, was überdies zu einer Rauchentwicklung führte. Bevor die Feuerwehr das Wasser abpumpte wurde der Strom abgeschaltet und blieb auch über Nacht ausgeschaltet. Die knapp 30 Bewohner wurden evakuiert und über Nacht in einem Gasthaus ...

mehr