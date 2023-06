Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gefährliche Körperverletzung

Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch soll es am Sonntagabend in der Ödsbacher Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 40 Jahre alten Mann gekommen sein. Offenbar soll der 20-Jährige gegen 20 Uhr mit einem Baseballschläger auf den Pkw des im selbigen befindlichen Mannes eingeschlagen haben. Anschließend sei das 40 Jahre alte Opfer ausgestiegen und die Angriffe hätten sich gegen ihn gerichtet. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Jüngere den Holzschläger verloren haben. Ob es in der Folge auch zum Einsatz eines Messer durch den Angreifer gekommen war, wird derzeit geprüft. Er ergriff nach der Auseinandersetzung die Flucht und konnte wenig später durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Der 40-Jährige kam mit leichten Blessuren davon.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Es liegen Erkenntnisse vor, dass der Vorfall durch noch unbekannte Zeugen beobachtet worden sein könnte. Daher bitten die Ermittler mögliche Hinweisgeber unter der Rufnummer 07841 7066-0 um Kontaktaufnahme.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell