Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Geräteschuppen in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Geräteschuppen in Ahlhorn eingebrochen und haben versucht, ein verschlossenes Pedelec zu entwenden.

In der Zeit von Samstag, 05. November 2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 06. November 2022, 10:00 Uhr, hebelten sie den Schuppen in der Straße Hemannshausen auf und nahmen das Pedelec an sich. In unmittelbarer Nähe versuchten sie, das Schloss des Fahrrades aufzubrechen. Als dies misslang, ließen sie das Fahrrad zurück und entfernten sich vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell