POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch in Einfamilienhaus in Huntlosen; Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen

Huntlosen: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 04.11.2022, 07:00 Uhr bis Samstag, den 05.11.2022, 21:45 Uhr ist es in Huntlosen in der Straße "Uhlenweg" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür wurde sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft. Im Inneren wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 06.11.2022, 00:30 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Westerstraße in Wildeshausen bei einem 43-jährigen Mercedesfahrer aus Visbek festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Konzentration von 1,28 Promille. Es folgt eine Blutentnahme und der Führerschein wird beschlagnahmt.

