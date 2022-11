Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 05.11.2022

Ganderkesee: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 04.11.2022, zwischen 10.35 Uhr und 11.30 Uhr, brachen unbek. Täter ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses in dem Handwerksweg in Ganderkesee auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck und Spielkonsolen entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Auffahrunfall, Verursacher alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.11.2022, um 13.40 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Fahrer (aus Delmenhorst) eines PKW VW die Schönemoorer Straße in Delmenhorst in Richtung Stedinger Straße und musste an der Kreuzung Schönemoorer Straße / Stedinger Straße verkehrsbedingt vor der Lichtzeichenanlage anhalten. Ein nachfolgender 44-jähriger Fahrer (aus Delmenhorst) eines PKW Renault fuhr von hinten auf dem vor ihm stehenden PKW VW auf. Der 44-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest: 0,47 Promille), unter starkem Medikamenteneinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrten

Am 04.11.2022, um 16.30 Uhr, wurde eine 34-jährige PKW Fahrerin (aus Delmenhorst) in der Sonderburger Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin unter starkem Alkoholeinfluss steht und Ausfallerscheinungen zeigte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Am 05.11.2022, um 00.20 Uhr, wurde ein 27-jähriger Rollerfahrer (aus Delmenhorst) in der Syker Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,49 Promille. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

