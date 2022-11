POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 05.11.2022

Delmenhorst (ots) - Am 05.11.2022, um 07.12 Uhr, wurde der Brand eines Dachstuhles eines Reihenmittelhauses in der Brieger Straße in Delmenhorst gemeldet. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gehört. Erste Einsatzkräfte stellten vor Ort eine stärker werdende Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles fest. Anwohner wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in ...

mehr