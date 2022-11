Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Schlangenlinien auf der B212 zwischen Elsfleth und Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Auf dem Weg in Richtung Brake stellten Beamte der Polizei am Donnerstag, 03. November 2022, 20:10 Uhr, einen Pkw auf der B212 fest, der zwischen Elsfleth und Brake in erheblichen Schlangenlinien gefahren wurde.

Nachdem der Pkw mehrfach in den Gegenverkehr und auf den Grünstreifen geriet, gaben sie in Höhe der Breite Straße in Brake das Signal zum Anhalten. Aus dem Pkw drang der Geruch von Alkohol, der 27-jährige Fahrer aus Nordenham räumte den entsprechenden Konsum auch ein. Ein durchgeführter Test war aber negativ. Da der 27-Jährige erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte, boten die Beamten ihm die Durchführung eines Drogentests an. Dieser zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Opiate an.

Die Beamten leiteten wegen der Fahruntüchtigkeit ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen ein und beschlagnahmten den Führerschein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben, werden gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt zur Polizei Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell