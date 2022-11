POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hasbruch +++ Einleitung mehrerer Verfahren

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen haben auf einer Baustelle am Huntorfer Damm in der Gemeinde Elsfleth Diesel aus Baumaschinen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Brake entgegen. In der Zeit von Dienstag, 01. November 2022, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 02. November 2022, 07:00 Uhr, begaben sie sich auf die ...

mehr