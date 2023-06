Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Gengenbach (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Berghauptener Straße an der Einmündung zu einem dortigen Lebensmittelmarkt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Eine 24-jährige Audi-Lenkerin kollidierte hierbei kurz nach 20 Uhr bei einem Abbiegevorgang mit einem entgegenkommenden und in Richtung Gengenbach fahrenden Mountainbike-Fahrer. Der 26-jährige Velo-Lenker wurde hierdurch auf die Motorhaube geschleudert und stürzte auf den Asphalt. Er trug nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Offenburg verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro belaufen.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell