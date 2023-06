Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Sattelauflieger entwendet - und wiedergefunden

Verden/Eitze. Unbekannte Täter entwendeten am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr einen Sattelauflieger, der auf dem Seitenstreifen der Karoline-Herschel-Straße im Gewerbegebiet Verden-Ost abgestellt war. Da der hochwertige Auflieger jedoch mit einem GPS-Sender versehen ist, konnte er schnell geortet werden. In Hamburg fand man den geparkten Trailer, der von der dortigen Polizei sichergestellt wurde. Hinweise zu den Dieben liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Ottersberg. An der Straße Giers-Schanzendorf sind am Montag am helllichten Tage Einbrecher in ein Wohnhaus eingedrungen. Zwischen 10 und 15 Uhr öffneten sie eine Scheibe und eine Tür gewaltsam auf, um in die Wohnräume zu gelangen, wo sie gezielt nach Wertgegenständen suchten. Mit aufgefundenem Bargeld und Schmuck flohen sie letztlich vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Mofa gestohlen

Achim. Unbekannte Täter haben es am Montag zwischen 8 und 17 Uhr auf ein Mofa abgesehen, das am Bahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt war. Von Täter und Roller fehlen jede Spur. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Hoher Sachschaden

Kirchlinteln. Hoher Sachschaden entstand am Montag gegen 4:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost. Ein 52-jähriger Fahrer eines Busses war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als das Fahrzeug eine Panne hatte und aufgrund dessen auf dem Seitenstreifen stehenblieb. Ein nachfolgender 53-jähriger Lkw-Fahrer war unachtsam und streifte den Bus. Beide Männer blieben bei der Kollision unverletzt, der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 90.000 Euro. Sowohl Lkw als auch Bus mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruchsversuch scheiterte

Lilienthal. Einen Gullydeckel warfen zwei unbekannte Täter am frühen Dienstag gegen 2:15 Uhr in eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Falkenberger Landstraße Ecke Im Uhlenbrook. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt, eingedrungen sind die Unbekannten jedoch nicht, dementsprechend wurde keine Beute erlangt. Die Täter flüchteten, konnten aber von Zeugen gesehen und beschrieben werden als etwa 185 cm große und schlanke Männer, die dunkel gekleidet waren. Einer hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen, der andere trug vermutlich eine Mütze (Schirmmütze/Cappy). Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Flächenbrand - Zigarettenkippe in Verdacht

Hambergen. Am Montagnachmittag gerieten etwa 200 Quadratmeter Grünfläche an der Bornreiher Straße in Brand. Das Feuer musste durch Brandbekämpfer der freiwilligen Feuerwehr Hambergen abgelöscht werden. Weiterer Schaden konnte so verhindert werden. Als Ursache für den Brandausbruch dürfte eine weggeworfene Zigarettenkippe in Betracht kommen. Die Polizei warnt daher vor derartigem Verhalten: Das Wegwerfen von Kippen ist nicht nur stets eine illegale Abfallentsorgung, es besteht bei der derzeitigen Trockenheit zudem große Brandgefahr!

Drei Verletzte nach Unfall

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Drei Personen wurden am Montag gegen 16:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Stubbenkuhle leicht verletzt. Als eine 47-jährige Mitsubishi-Fahrerin von der Stubbenkuhle nach links in den Sankt-Willehadus-Weg abbiegen wollte und dafür abbremste, reagierte ein nachfolgender 48-jähriger Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden die Fahrerin und die Beifahrerin im Mitsubishi sowie ein Beifahrer im Audi leicht verletzt, sie wurden in eine Klinik gebracht. Gegen den Audi-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

