Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonnenbrand

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Treffurt zu einem Einsatz aufgrund einer brennenden Mülltonne. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde zuvor heiße Asche in die Tonne gekippt und so entzündete sich der Kunststoff. Die Tonne brannte nieder, eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, nicht abgekühlte Verbrennungsabfälle in Plastikbehältnissen zu entsorgen. Dies kann schwerwiegende Brände verursachen. (db)

