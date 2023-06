POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

In Haus eingeschlichen

Verden. Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr schlichen sich Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Falkenhorst ein. Eine Bewohnerin hatte die Tür zum Lüften geöffnet, was die Unbekannten für sich als Tatgelegenheit nutzten und daraufhin unbemerkt in das Haus gelangten. Die Diebe fanden und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt, anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Bushaltestelle beschädigt

Achim. Nach einem Fall von Vandalismus an der Breiten Straße ermittelt die Polizei Achim wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Dienstag eine Glasscheibe einer Haltestelle zerstört, sodass beträchtlicher Sachschaden entstand. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Zu geringer Seitenabstand: Autofahrer verletzt Radfahrer und flüchtet

Dörverden. Erst jetzt erreicht eine Unfallmeldung die Polizei Dörverden. Ein unbekannter Fahrer eines silbernen 3er BMW überholte am Donnerstag, 8. Juni, gegen 17:45 Uhr einen Radfahrer auf der Diensthoper Straße viel zu eng. Anstatt des stets vorgeschriebenen Mindestseitenabstandes von 1,5 Meter streifte der BMW-Fahrer den 25-jährigen Radfahrer, sodass dieser stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei Dörverden ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Unfallflucht. Hinweise zum Unfallfahrer und dessen silbernen BMW nehmen die Beamten unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Autofahrerin biegt ab und erfasst Jungen

Achim. Auf der Leipziger Straße kam es am Dienstag gegen 18:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen Autofahrerin und einem Kind. Eine 35-jährige Fiat-Fahrerin bog von der Leipziger Straße nach rechts ab und übersah dabei das auf den Radweg entgegenkommende Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war. Ob der etwa zehnjährige Junge verletzt wurde, ist allerdings unklar, da er seine Fahrt fortsetzte. Die besorgte Autofahrerin rief die Achimer Polizei, die nun wiederum nach dem Kind sucht. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Tatfahrzeug verlor Öl

Ritterhude/Ihlpohl. Gründlich gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag bei ihrem Versuch, auf einem Firmengelände an der Max-Planck-Straße Beute zu machen. Sie brachen zwar zunächst erfolgreich zwei Container auf, in denen Werkzeug gelagert war. Zum Diebstahl kam es aber letztlich nicht, da der Pkw auf dem Gelände offensichtlich einen Unfall hatte und in der Folge nicht nur Fahrzeugteile, sondern auch Öl verlor. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute mit dem noch fahrbereiten Fahrzeug, bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Mercedes Transporter, Richtung B6, wo sich die Ölspur verlor. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Abflammgerät gegen Unkraut - Hecke gerät in Brand

Lilienthal. Immer wieder kommt es vor, dass Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken müssen, nachdem sich die Flammen von sogenannten Abflammgeräten zur Bekämpfung von Unkraut unkontrolliert ausbreiten. Zuletzt passierte dies am Dienstag gegen 16:30 Uhr an der Straße Alte Reihe, wo Anwohner ebenfalls Unkraut vernichten wollten. Vermutlich durch Funkenflug bei der derzeit vorherrschenden Trockenheit geriet eine angrenzende Hecke in Brand, woraufhin die Brandbekämpfer alarmiert werden mussten. Diese löschten den Heckenbrand letztlich zügig ab, sodass kein weiterer Schaden entstand.

Unfallfahrerin war alkoholisiert - Führerschein sichergestellt

Lilienthal. Am Dienstag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der Heidberger Straße. Eine 54-jährige VW-Fahrerin kam hier alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Grundstückszaun. Die Frau blieb unverletzt, der Sachschaden an Pkw und Zaun beträgt rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

