POL-ST: Rheine-Me., Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt Hund läuft auf Fahrbahn

Rheine (ots)

Am Donnerstag (06.07.2023) ist es gegen 11.10 Uhr auf der Neuen Stiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau aus Rheine fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Neue Stiege in Richtung Am Schultenhof. In Höhe des Spielplatzes stand eine Frau mit ihrem Hund am Fahrbahnrand. Nach ersten Erkenntnissen löste sich der Hund aus dem Griff seiner Halterin und rannte unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit der Pedelec-Fahrerin. Diese kam zu Fall. Sie wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Der Hund blieb unverletzt.

