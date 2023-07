Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl eines Rucksacks - Öffentlichkeitsfahndung Fotos der Täterin veröffentlicht

Westerkappeln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Rucksacks im Dezember 2022 sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach der Täterin. Die Frau hatte aus einer Drogerie an der Heerstraße den Rucksack eines anderen Kunden entwendet. Der Rucksack war durch den Geschädigten vorm Betreten des Marktes im Kassenbereich abgelegt worden. Die Tatzeit war am Mittwoch, 07.12.2022 um 12.10 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/5914315. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/109600

