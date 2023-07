Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von E-Scooter schnell aufgeklärt

Rheine (ots)

Der Diebstahl eines E-Scooters ist am Dienstagnachmittag (04.07.23) schnell durch Polizeibeamte aufgeklärt worden. Die Fahrradstaffel hielt gegen 15.30 Uhr auf der Emsstraße einen 48-jährigen Niederländer an. Dieser war verbotenerweise mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone gefahren. Die Beamten überprüften den Fahrer und seinen Roller. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurz zuvor in Meppen entwendet worden war. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein und stellte den Roller sicher. Mittlerweile ist der E-Scooter wieder an den Besitzer ausgehändigt worden. Um sich vor einem Diebstahl zu schützen, sollten Sie Ihren E-Scooter mit einem robusten Schloss an einem fest verankerten Gegenstand anschließen. Zusätzlich können ein GPS-Tracker und eine Wegfahrsperre nützlich sein. Mehr Infos auf https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/so-sichern-sie-ihren-e-scooter-effektiv-vor-diebstahl/

