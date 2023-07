Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, 15-jähriger Pedelec-Fahrer von Auto angefahren

Ochtrup (ots)

Am Dienstagmittag (04.07.23) ist es gegen 12:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L582 in Ochtrup gekommen.

Der 15-jährige Ochtruper befuhr mit seinem Pedelec den Radweg an der Metelener Straße in Richtung Metelen. In Höhe der Zufahrt zur "Felsenmühle" wollte ein 42-jähriger Ochtruper mit seinem Auto nach links auf die Metelener Straße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 15-jährigen Fahrradfahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der 15-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

