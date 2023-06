POL-HB: Nr.: 0367--Erste Ermittlungserfolge: Bremer Polizei fasst Straßenräuber

Polizei Bremen

Erste Ermittlungserfolge: Bremer Polizei fasst Straßenräuber

Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 15.06.23

Die Polizei Bremen konnte am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren nach einem Halskettenraub und Handydiebstahl in Mitte festnehmen. Die jungen Zuwanderer aus den Maghreb Staaten sind bereits einschlägig mit Diebstahls- und Raubdelikten in Erscheinung getreten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten vermutlich erbeutete Schmuckstücke, Drogen, Bargeld und weitere wichtige Beweismittel beschlagnahmt werden.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 49 Jahre alter Mann am Bahnhofsplatz von drei Unbekannten nach einer Zigarette gefragt. Dabei bedrängte das Trio den Bremer und zog ihm das Handy aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten sie mit der Beute. Das gestohlene Telefon konnte anschließend in Sebaldsbrück geortet und ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger von Einsatzkräften gestellt werden. Der junge Flüchtling aus Marokko wurde vorläufig festgenommen.

Am späten Donnerstagnachmittag wurde ein 71 Jahre alter Tourist aus den Niederlanden in der Bürgermeister-Smidt-Straße überfallen. Auf dem Weg in ein Parkhaus schlug ihn ein Unbekannter unvermittelt in den Nacken und entriss ihm dabei seine Goldkette. Der Täter lief danach in Richtung Birkenstraße, machte sich dort an einem Motorroller zu schaffen und flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen schnell einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest, in die er sich geflüchtet hatte. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte ein Viertel Kilo Haschisch, weitere Drogen, Bargeld, diverser Schmuck und Handys sowie ein E-Scooter gefunden und beschlagnahmt werden. Der Motorroller in der Birkenstraße war als gestohlen gemeldet und wurde als Beweismittel sichergestellt. Der 21-jährige Zuwanderer aus Tunesien wurde vorläufig festgenommen.

Die intensiven Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.

