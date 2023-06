POL-HB: Nr.: 0366 --Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 14.06.23, 17.30 Uhr Ein bislang unbekannter Täter riss am Donnerstag in Mitte einem 71 Jahre alten Mann eine Goldkette vom Hals. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 71-jährige Bremer war gegen 17.30 Uhr auf der Bürgermeister-Smidt-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als ihn ein junger Mann grüßte und anlächelte. Wenige ...

mehr