POL-ME: Mit 1,4 Promille von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt - Langenfeld - 2306038

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 11. Juni 2023, kam in Langenfeld ein alkoholisierter 23-Jähriger mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Er blieb unverletzt, an dem Fahrzeug sowie an der Ampelanlage entstand hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 02:40 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Lkw der Marke Iveco die Straße Hardt in Richtung Langenfeld-Zentrum. In Höhe der Anschlussstelle zur A3 in Fahrtrichtung Köln kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Beifahrerseite einen Ampelmast. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Iveco an der gesamten rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt und der Ampelmast verschoben. Fahrzeugteile und Verkleidungen der Ampelanlage wurden über den gesamten Kreuzungsbereich verteilt.

Glücklicherweise wurde der 23-Jährige durch den Zusammenstoß nicht verletzt, obwohl der Iveco als auch die Ampelanlage schwer beschädigt wurden. Der nicht mehr fahrbereite Lkw wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf über 50.000 Euro.

Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Langenfeld sicherten an der Einsatzörtlichkeit die Ampelanlage ab und ein Vertreter des Landesbetriebes Straßenbau NRW wurde hinsichtlich der fehlenden beampelten Verkehrsregelung informiert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum bei dem Unfallverursacher. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,4 Promille (0,7 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeiwache Langenfeld durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen ein und erhoben auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung.

