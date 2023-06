Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Alkoholeinfluss mehrere Autos beschädigt - Haan - 2306034

Mettmann (ots)

In Haan kam es in der Nacht zum Donnerstag, 08.06.2023, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge und ein Zaun zum Teil schwer beschädigt wurden. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen.

Das war geschehen:

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 39-jähriger Mann aus Neuss gegen 02:20 Uhr mit seinem VW Multivan die Flurstraße in Richtung Erkrath. In Höhe der Hausnummer 22 touchierte er einen am Straßenrand geparkten Audi und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr quer über die Straße, überfuhr dabei einen Zaun und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Umherfliegende Trümmerteile zerstörten die Heckscheibe eines vor Hausnummer 35 geparkten VW Polo. Sowohl der Audi, wie auch der VW Multivan des Verursachers wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzten die Polizeibeamten auf circa 36.000.- Euro.

Ein im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,1 Promille (1,06 mg/l). Die Polizeibeamten ordneten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an und brachten den 39-Jährigen zur Polizeiwache Hilden. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Verfahren ein.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Von besonderem Interesse ist hier ein Mann, der unmittelbar nach dem Unfallereignis mit dem Unfallverursacher an seinem Fahrzeug gesprochen haben soll, sich bei Eintreffen der Polizeikräfte aber bereits entfernt hatte. Der Mann soll von hagerer Gestalt und mit einem schwarzen T-Shirt und einer dreiviertellangen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell