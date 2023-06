POL-HB: Nr.: 0365--Polizeipuppenbühne präsentiert "tierisches Verkehrsabenteuer"

Polizei Bremen

Nr.: 0365--Polizeipuppenbühne präsentiert "tierisches Verkehrsabenteuer"--

Bremen

-

Zeit: 2023

Die Puppenbühne der Polizei Bremen ist mit ihrem neuen Stück "Ein tierisches Verkehrsabenteuer" auf Tour und will so das Bewusstsein für Verkehrssicherheit schon bei kleinen Kindern stärken.

Das neue Stück ist eine Mischung aus Puppenspiel und interaktiven Elementen und vermittelt den Kindern wichtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Im Mittelpunkt des Stücks stehen Mia und Kai sowie der Esel der Bremer Stadtmusikanten. Die drei haben im Straßenverkehr so einige Abenteuer zu bestehen. So zeigen die Puppen beispielsweise, wie man sicher eine Straße überquert oder wie wichtig sichtbare Kleidung im Straßenverkehr ist. Aber auch durch laute Musik und Handy abgelenkte Erwachsene spielen eine Rolle. Das Besondere: Die Kinder werden in die Aufführung spielerisch mit einbezogen und können mit Unterstützung echter Polizistinnen und Polizisten das Fehlverhalten der Puppen und Erwachsenen aufarbeiten.

Die Polizeipuppenbühne Bremen führt das neue Stück in Grundschulen auf, um so viele Kinder wie möglich zu erreichen. Das kostenlose Stück wendet sich an Grundschüler der ersten und zweiten Klasse.

Anmeldungen sind unter 0421 362-19003 oder praeventionszentrum@polizei.bremen.de möglich.

