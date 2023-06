POL-HB: Nr.: 0364--71-Jähriger in Mitte beraubt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 14.06.2023, 06:20 - 06:30 Uhr Ein Einbrecher stieg am Mittwochmorgen in eine Wohnung in der Bahnhofsvorstadt ein. Der Mann verletzte dabei einen 63-Jährigen mit Pfefferspray und erbeutete Wertsachen. Der Unbekannte drang gegen 06:20 Uhr durch eine Balkontür in die erste Etage eines Mehrparteienhauses in der Contrescarpe ein und durchsuchte die ...

mehr