POL-DN: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Düren/Niederzier (ots) - In Düren-Gürzenich und Niederzier-Ellen wurden am Wochenende zwei Fahrzeuge gestohlen - ein Sportwagen und ein Transporter. In Düren-Gürzenich entwendeten Unbekannte am Samstag (05.11.2022) zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen hochpreisigen Wagen. Dieser war in der Straße "Neue Aue" auf einem Privatgrundstück geparkt. Es handelt sich bei dem gestohlenen Wagen um einen schwarzen Porsche 911, ...

