POL-DO: Alleinunfall - Frau schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1053 In der Nacht vom 22. auf den 23. September hat ein unbekannter Täter in Dortmund-Westerfilde einen Roller/ein Mofa angezündet. Die Polizei sucht Zeugen. Der Roller befand sich in einem Garagenhof an der Straße Wehrling, Höhe Hausnummer 7. Die Polizisten wurden gegen Mitternacht zu dem Brand gerufen. Es entstand Gebäudeschaden an der Garage. Aktuell geht die Polizei von Brandstiftung ...

mehr