Polizei Dortmund

POL-DO: Erfolgreicher Schlag gegen Räuberbande - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1051

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Dortmunder Polizei

Nach einer Reihe von Raubdelikten in den vergangenen Monaten hat die Dortmunder Polizei drei tatverdächtige Männer ermittelt. Ein 25-jähriger sowie ein 18-jähriger Dortmunder wurden bereits am Dienstag (20.9.) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Für den dritten Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Dortmunder, lagen die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor.

An wie vielen Taten die Männer genau beteiligt waren, ist weiterhin Gegenstand des laufenden Strafverfahrens. In mehreren Fällen ging es bei den Raubstraftaten um Luxus-Uhren, die sie auf Verkaufsportalen im Internet ausfindig machten.

Zuletzt trat der 18-Jährige bei einem Raub im Juli in einer Wohnung an der Straße Markhege in Dortmund-Wichlinghofen in Erscheinung. Dort forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von hochwertigen Uhren.

