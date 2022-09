POL-DO: 59-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der A 1 bei Wuppertal lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1045 In seiner Wohnung am Wickeder Hellweg ist ein Dortmunder am Samstagnachmittag (24. September) von einem Unbekannten beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Seinen ersten eigenen Angaben zufolge hatte es gegen 14.35 Uhr an der Wohnung des 34-Jährigen geschellt. Als er die Tür öffnete, stand davor ein unbekannter Mann, der sich ...

mehr