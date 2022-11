Polizei Düren

POL-DN: Erneut zwei Fahrzeugdiebstähl

Düren/Niederzier (ots)

In Düren-Gürzenich und Niederzier-Ellen wurden am Wochenende zwei Fahrzeuge gestohlen - ein Sportwagen und ein Transporter.

In Düren-Gürzenich entwendeten Unbekannte am Samstag (05.11.2022) zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen hochpreisigen Wagen. Dieser war in der Straße "Neue Aue" auf einem Privatgrundstück geparkt. Es handelt sich bei dem gestohlenen Wagen um einen schwarzen Porsche 911, Baujahr 2019.

In Niederzier-Ellen schlugen unbekannte Täter in der Nacht auf Montag zu. Sie entwendeten einen Transporter, der zuvor an der Ecke Reitweg/Mozartstraße geparkt war. Es handelt sich um einen Mercedes Sprinter von 2014. Der Wagen ist Moosgrün und auf beiden vorderen Türen mit dem Firmenlogo "Adolf Schumacher" beklebt.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell