Polizei Düren

POL-DN: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Niederzier (ots)

Auf der Morschenicher Straße in Ellen haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (07.11.2022) einen Transporter aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr am Sonntag und 06:30 Uhr am Montag.

Der oder die Täter öffneten den Transporter in der Morschenicher Straße gewaltsam. Dann entwendeten sie diverse Werkzeuge wie ein Nivelliergerät und einen Trennschleifer. Neben Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich verursachten die Täter an dem Transporter einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-624 5 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell