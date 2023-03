Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Am 22.03.23, in der Zeit von 12:45Uhr - 17:15Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Langstraße eingebrochen. Zunächst wurde an einem im Erdgeschoss befindlichen Fenster ein Spannungsbruch erzeugt. Anschließend wurde das Fenster aufgehebelt, wobei der Fenstergriff in geöffnete Haltung gebracht wurde und das Fenster dadurch geöffnet werden konnte. Durch Durchsteigen des Fensters gelangten der/die Täter in die Räumlichkeiten und durchwühlten verschiedene Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

