POL-PIKIB: Fahrt unter Einfluss von Alkohol

Eisenberg (ots) - Am 14.03.23. gegen 09:14Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 68-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ramsener Straße. Der Fahrzeugführer verlor aus derzeit unklarer Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und kippte im ...

mehr