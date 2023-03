Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Eisenberg (ots)

Am 14.03.23. gegen 09:14Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 68-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ramsener Straße. Der Fahrzeugführer verlor aus derzeit unklarer Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und kippte im weiteren Verlauf auf die Fahrerseite. Durch den Zusammenstoß wurden noch zwei weitere geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Der 68-jährige Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An zwei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die anderen Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

