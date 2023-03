Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Zeuge gesucht

Albisheim (ots)

Am 10.03.23, gegen 06.55Uhr, kam es auf der B 47, zwischen Albisheim und Marnheim, zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die B 47 aus Fahrtrichtung Albsiheim kommend in Fahrtrichtung Marnheim. In Höhe des Heyerhofs geriet er infolge einen witterungsbedingten Einflusses kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch wieder auf die rechte Fahrspur zu gelangen, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW, schleuderte nach rechts in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der 23-Jährige kam mit dem Verdacht leichter Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus, am PKW entstand Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen halbseitig gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. In diesem Zusammenhang wird ein Verkehrsteilnehmer gesucht, welcher sich zum Unfallzeitpunkt im Gegenverkehr befand, den Unfallhergang beobachten konnte und als Ersthelfer vor Ort fungierte.

