POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Göllheim (ots) - Am 05.03.23, um 20:17Uhr, wurde in der Dreisener Straße ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis kontrolliert. Die Beamten konnten bei dem Fahrer drogenspezifische Auffälligkeiten feststellen, was ein durchgeführter Test schließlich betätigte. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ...

mehr