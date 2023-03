POL-PIKIB: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Eisenberg (ots) - Am 01.03.23, gegen 09:10Uhr, wurde ein Einbruchsversuch in ein Fachgeschäft in der Philipp-Mayer-Straße festgestellt. Bislang unbekannte Täter scheiterten in den vergangenen Tagen beim Versuch die Haupteingangstür des Geschäftes aufzuhebeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 ...

