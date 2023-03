Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am 06.03.23, gegen 20:07Uhr, kam es auf der L 386, zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 20-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die L 386 aus Fahrtrichtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. Kurz vor einer Kurve verlor er aufgrund eines Ausweichmanövers wegen Wildwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht, am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

