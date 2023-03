Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verletztes Mädchen nach Verkehrsunfall gesucht

Eisenberg (ots)

Am 09.03.23, gegen 16:16Uhr, kam es in der Ripperter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Ripperter Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße und streifte hierbei mit ihrem Außenspiegel ein Mädchen, welches auf dem Bürgersteig in entgegengesetzter Richtung lief und plötzlich kurzzeitig auf die Fahrbahn trat. Das Mädchen erlitt durch den Zusammenstoß offensichtlich eine leichte Verletzungen am Arm, lehnte aber sämtliche Hilfsangebote der 44-Jährigen ab. Schließlich entfernte sich das Mädchen ohne Angabe ihrer Personalien fußläufig in Richtung Würzgasse von der Unfallstelle.

Folgende Beschreibung des Mädchens ist bekannt:

ca. 1,68 m- 1,69 m groß, ca. 50kg, 13-14 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Hose, königsblauen Pullover, schwarzer Jacke, schwarzem Tuch, weißen Turnschuhen

Zeugen, die Hinweise zu dem Mädchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

