Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte bei Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Am gestrigen Vormittag ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Eine 17-jährige Fußgängerin hatte die Schienen an der Haltestelle "Am Schwemmbach" überquert, ohne auf die einfahrende Tram zu achten. Der 37-jährige Straßenbahnfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Zwar konnte er so einen Zusammenstoß mit der Jugendlichen verhindern, allerdings verletzte sich eine 66-jährige Frau in der Straßenbahn leicht.(SO)

